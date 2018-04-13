Ушедший с поста глава IBU рассказал о допинговых подозрениях в адрес россиян

Ушедший с поста главы Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг заявил, что он подозревал российских биатлонистов в употреблении допинга, сообщает «Советский спорт».

«Мне нечего скрывать. У меня были серьезные подозрения довольно давно. Я говорил об этом на пресс-конференции в 2009 году, когда мы дисквалифицировали трех российских биатлонистов. Я сказал, что в России существует допинговая культура, у меня были подозрения относительно систематического использования допинга.

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Затем сказал своим помощникам, что допинг-пробы, которые берутся на Кубке мира в России, мы будем увозить из страны и тестировать их в европейских лабораториях», — цитирует Бессеберга TV2.

12 апреля стало известно, что президент IBU Андерс Бессеберг скрыл 65 положительных допинг-случаев у российских спортсменов c 2011 года.

Ранее Министр спорта России Павел Колобков выразил поддержку ушедшему с поста главы IBU Бессебергу.