В Федерации хоккея России прокомментировали недовольство Знарка

Федерация хоккея России (ФХР) опровергло информацию о том, что главный тренер петербургского СКА Олег Знарок, совмещавший работу в национальной сборной, вступил в конфликт с руководством организации из-за того, что ему и остальным членам тренерского штаба не подарили автомобили BMW за победу на Олимпийских играх 2018 года, передает «РИА Новости».

«Информация о том, что главный тренер национальной сборной Олег Знарок был недоволен распределением олимпийских наград, в частности тем, что членам тренерского штаба не были подарены автомобили, какие государство подарило спортсменам, — в корне не соответствует действительности», — говорится в сообщении.

Ранее издание «Спорт Бизнес Online» сообщило, что Знарок ушел с поста наставника национальной команды из-за того, что ему не подарили автомобиль BMW за победу на Играх в Пхенчхане.