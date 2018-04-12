Сборная России опустилась на рекордно низкое место в рейтинге ФИФА

Сборная России по футболу опустила на 66-е место в рейтинге ФИФА, сообщает ТАСС.

Подобная позиция является рекордно низкой в рейтинге ФИФА для сборной России. Ранее худшим показателем российской команды было 65-е место, которое она занимала в октябре и ноябре 2017 года.

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На первом месте находится команда Германии, второй идет Бразилия, третьей — Бельгия. Дальше — Португалия, Аргентина, Швейцария, Франция, Испания, Чили и Польша.

Ранее врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов рассказал о шансах Георгия Джикии восстановить к началу чемпионата мира после разрыва крестообразной связки.