Генсекретаря IBU временно отстранили из-за расследования

Генеральный секретарь Международного союза биатлонистов (IBU) Николь Реш временно освободили от обязанностей из-за расследования полиции Австрии, фигурантом которого она является, сообщает официальный сайт организации.

Отмечается, что Реш сама решила подать прошение о приостановке своей деятельности на время расследования.

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Ее место временно займет исполнительный директор IBU Мартин Кухенмайстер.

Ранее сообщалось, что в штаб-квартире IBU в Зальцбурге австрийская полиция провела обыски. Подобные меры страж порядка были связаны с расследованием дела о нарушениях антидопинговых правил.

Шведский биатлонист, олимпийский чемпион Пхенчхане-2018 Себастьян Самуэльссон заявил, что у IBU должно смениться руководство, а также раскритиковал проведение соревнований в России.