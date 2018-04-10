Врач сборной России рассказал о восстановлении Джикии, Васина и Кокорина

Врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов рассказал о шансах Георгия Джикии восстановить к началу чемпионата мира после разрыва крестообразной связки. Слова специалиста приводит ТАСС.

«Все мы надеемся, рассчитываем, ждем, что Джикия сыграет на чемпионате мира, шансы есть всегда, ему нужно дать спокойно восстановиться. Были случаи, когда люди восстанавливались за 4,5 месяца, но все зависит не от сроков, а от функционального состояния, потому что колено в обычной жизни и колено под нагрузками тренировок — это две разные ситуации.

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Конечно, хотели бы, чтобы он успел восстановиться, но состав определяет главный тренер. Вопрос не только в состоянии колена, но и в психологическом состоянии и так далее», — сказал Безуглов.

Также он рассказал о восстановлении Виктора Васина и Александра Кокорина после повреждений крестообразных связок.

«Васин находится на реабилитации не в России, у него все по плану, все хорошо. Виктор травмировался позже Георгия, соответственно, со всеми вытекающими последствиями, а Кокорин еще позже.

Как говорит статистика Российской футбольной премьер-лиги, за текущий сезон было 17 травм крестообразных связок, и выздоровление занимало в среднем от пяти до семи месяцев, никто быстрее не восстанавливался, поэтому вероятность чуда в данных случаях посчитать несложно», — добавил специалист.

Чемпионат мира в России пройдет с 14 июня по 15 июля. Сборная России на групповом этапе встретится с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.