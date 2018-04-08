«Реал» сыграл вничью с «Атлетико» в мадридском дерби чемпионата Испании

«Реал Мадрид» сыграл вничью с мадридским «Атлетико» в рамках 31 тура испанской Примеры. Встреча завершилась со счетом 1:1. Об этом сообщает «Советский спорт».

На 53-й минуте нападающий хозяев Криштиану Роналду открыл счет в матче, забив 650-й гол в матчах за клубы и сборную Португалии. Через четыре минуты Антуан Гризманн сумел отыграть гол и сравнять счет.

Реклама

Испания - Примера. 31-й тур

Реал Мадрид (Мадрид) — Атлетико М (Мадрид) — 1 : 1

Голы: 1:0 – Роналду – 53, 1:1 – Гризманн – 57



«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.