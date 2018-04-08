Чемпион UFC Нурмагомедов назвал желаемого соперника

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов заявил, что хочет провести бой с канадцем Жоржем Сен-Пьером, сообщает «Советский спорт».

«Теперь я хочу сразиться с Жоржем Сен-Пьером в ноябре в Нью-Йорке, в «Мэдисон-сквер-гарден», — сказал Нурмагомедов.

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Россиянин одержал победу над американцем Элом Яквинтой в бою за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в весовой категории до 70 кг. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Бой состоялся в рамках турнира UFC 223, который прошел 7 апреля на арене «Барклайз-центр» в Нью-Йорке.