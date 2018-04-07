Роналду на тренировке повторил гол через себя, забитый в ворота «Ювентуса»

Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду на недавней тренировке клуба повторила мяч, который он забил в ворота итальянского «Ювентуса» в четвертьфинале футбольной Лиги чемпионов. Об этом сообщает »Советский спорт».

В официальном твиттере мадридского клуба появилось видео с тренировки, на которой Роналду исполняет свой знаменитый гол с подписью «Снова!»

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Роналду исполнил красивый гол на 64-й минуте встречи, забивая второй мяч в ворота Джанлуиджи Буффона с высоты 2,23 метра, а также установил рекорд, забив в десятом матче Лиги чемпионов подряд.

Ранее нападающий мадридского «Реала» оформил дубль в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Ювентуса».