Игрок «Зенита» Заболотный заявил о вине команды в поражении от «Краснодара»

Нападающий «Зенита» Антон Заболотный рассказал о причинах поражения команды в матче 25-го тура чемпионата Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) против «Краснодара». Слова футболиста приводят «РИА Новости».

«Проиграли «Краснодару». Отношение к этому, конечно, плохое, негативное. Это наша полностью вина, на нас всё лежит, мы проиграли. Я буду слабо выглядеть, если скажу, что это невезение. Значит, именно мы проиграли, это не невезение», — заявил спортсмен.

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Заболотный также отметил, что клубу необходимо выбраться из такого кризиса.

«Бывают неудачные серии, может что-то не получаться, но когда-то они заканчиваются, мы работаем над этим. Сегодняшнее поражение не добавляет уверенности, но мы будем стараться. «Зенит» - большой клуб, из таких кризисов надо выбираться», — добавил он.

Ранее «Зенит» на домашнем поле потерпел поражение от «Краснодара» в матче 25-го тура российской Премьер-Лиги со счетом 1:2.