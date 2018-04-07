Нурмагомедов будет претендовать на титул чемпиона UFC

Официальный представитель Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Виктория Конлан рассказала о подробностях поединка за титул чемпиона в легком весе между российский бойцом смешанного стиля Хабибом Нурмагомедовым и американцем Элом Яквинтой. По ее словам, на данный титул будет претендовать только россиянин.

«Только Нурмагомедов будет иметь право на завоевание титула в виду перевеса у Яквинты», — цитирует Конлан ТАСС.

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Ранее представитель организации заявила о том, что в поединке с российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым выступит американец Эл Яквинта.

Первоначально соперником Нурмагомедова был объявлен американец Тони Фергюсон, который был вынужден снятся с турнира из-за травмы колена. По этой же причине от боя отказался Холлоуэй. Это уже пятый срыв данного поединка, который должен состояться в ночь с 7 на 8 апреля в Нью-Йорке.