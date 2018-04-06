Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор сдался полиции после нападения на автобус со спортсменами, которые должны выступить на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 223. Об этом сообщает ТАСС.

По информации TMZ, Макгрегор обвиняется в уголовном преступлении за ущерб, нанесенный автобусу, в размене $8 тыс. Ему предъявлены обвинения за порезы, которые получил боец Майкл Кьеза из-за разбитого стекла автобуса, а также за то, что ирландец несколько раз ударил по лицу кого-то из бойцов.

Реклама

Расследованием инцидента совместно занимаются UFC и департамент полиции Нью-Йорка.

Макгрегор и несколько людей из его команды, в том числе спарринг-партнер Артем Лобов напали на автобус со спортсменами. Отмечается, что в транспорте находился россиянин Хабиб Нурмагомедов, у которого недавно произошел конфликт с Лобовым в отеле.

Ранее сообщалось, что из-за нанесенных увечий Кьеза и Рэй Борг не смогут выступить на турнире.