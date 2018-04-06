Боец UFC Макгрегор арестован
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор задержан полицией Нью-Йорка после нападения на автобус с бойцами организации, сообщает «Советский спорт».
Отмечается, что в ближайшее время спортсмену будут предъявлены обвинения.
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5 апреля бывший чемпион Макгрегор устроил беспорядки на арене «Барклайз-центр» в Нью-Йорке, где проходило собрание бойцов UFC, и атаковал один из автобусов, в котором находились несколько спортсменов. Также в нападении принимал участие россиянин Артем Лобов.
Отмечается, что в этот момент в автобусе находился российский боец Хабиб Нурмагомедов.
Ранее сообщалось, что никто из бойцов UFC не обращался в полицию после нападения Макгрегора.