Боец UFC Нурмагомедов поделился мнением о смене весовой категории

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Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов, выступающий в весовой категории до 70 кг, поделился мнением о переходе в более тяжелую категорию.

«В категории до 170 фунтов дерется Жорж Сен-Пьер — бывший двукратный чемпион UFC в полусреднем весе и бывший чемпион в среднем весе. Он считается одним из лучших бойцов смешанных единоборств в мире. Это отличный соперник, с которым мне бы хотелось сразиться, но пока рано задумываться о переходе в более тяжелую категорию», — цитирует Нурмагомедова газета «Известия».

7 апреля в Нью-Йорке на арене «Барклайз-центр» состоится поединок между Нурмагомедовым и американцем Максом Холлоуэем за титул чемпиона UFC в легком весе.