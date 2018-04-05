Мутко: надеюсь, после матча «Арсенал» — ЦСКА разговоры будут только о спорте

Вице-премьер России по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко поделился мнением о первом матче 1/4 финала Лиги Европы «Арсенал» — ЦСКА. Слова чиновника приводит ТАСС.

«В целом надеюсь, что все-таки мы будем болеть за футбол. Около 500 наших болельщиков поехали в Лондон. Хочется, конечно, надеяться, что все пройдет на хорошем уровне, и мы все будем увлечены футболом, будем обсуждать игру и не более того.

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Клуб со всеми, кто поехал, провел определенную работу, так что все всё знают», — заверил вице-премьер.

«Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Арсенал» — ЦСКА.

Ранее РФС призвал фанатов ЦСКА не поддаваться на провокации англичан.