Умер бывший тренер «Челси»

Бывший тренер лондонского «Челси» Рэй Уилкинс скончался в возрасте 61 года, сообщает пресс-служба «синих».

«Мы совершенно опустошены и огорчены новостью о смерти нашего бывшего игрока, капитана и помощника главного тренера. Покойся с миром, Рэй Уилкинс. Тебя будет не хватать», — написано в официальном аккаунте «Челси» в твиттере.

Реклама

По информации Daily Mail, недавно Уилкинс перенес сердечный приступ. В связи с болезнью он был госпитализирован и введен в состояние искусственной комы.

Уилкинс известен по выступлениями за лондонские «Челси» и «Куинз Парк Рейнджерс», «Манчестер Юнайтед», а также итальянский «Милан» и французский «ПСЖ». Бывший полузащитник провел в составе сборной Англии 83 матча. Кроме того, он работал тренером и помощником главного тренера в составе «Челси».

Everybody associated with Chelsea Football Club is devastated to learn of the passing of our former player, captain and assistant coach, Ray Wilkins. Rest in peace, Ray, you will be dreadfully missed. pic.twitter.com/cSDhloOPDZ