Экс-врач «Спартака»: в команде боялись, что я буду на всех «стучать»

Бывший тренер московского «Спартака» по реабилитации Темир Ондар рассказал о том, как пришел в стан красно-белых и об отношении к нему со стороны работников клуба.

«Когда я только пришел, ко мне присматривались. Я был человеком, который свалился как снег на голову — неожиданно, ниоткуда, да еще и от самого Леонида Федуна. Естественно, все боялись, а не засланный ли я казачок, который будет на всех постукивать. Как оказалось впоследствии, это в рамках приличия в таких заведениях», — сказал Ондар в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» Эльвирой Харуновой.

Ранее он рассказал о том, что в «Спартаке» лечил владельца клуба Федуна и его семью.