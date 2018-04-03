Шесть тысяч волонтеров будут задействованы в Москве на чемпионате мира

Директор ресурсного центра «Мосволонтер» Ирина Швец заявила, что на чемпионате мира 2018 года в Москве будут работать около шести тысяч человек, сообщает газета «Известия».

Они были отобраны из 10 тыс. желающих. 5 тыс. человек попали в основной список, а 2 тыс. — в резервный. Большую часть волонтеров составляют старшеклассники в возрасте от 16 лет и студенты.

Ранее были объявлены результаты продаж билетов на чемпионат мира после двух этапов.