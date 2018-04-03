Президент UFC больше не будет организовывать бой Фергюсона и Нурмагомедова

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт признался, что больше не будет организовывать поединок между американцем Тони Фергюсоном и россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Об этом сообщает «Советский спорт».

«Бой отменен уже в четвертый раз. Я больше никогда не буду организовывать этот бой! Никогда!», — проводит слова Уайта ESPN.

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Бой Нурмагомедова и Фергюсона должен был состояться первый раз 11 декабря 2015 года, но был отменен из-за сломанного ребра россиянина.

В апреле 2016 года уже Фергюсон был вынужден отказаться от поединка из-за травмы. В марте 2017 года они должны были драться за пояс временного чемпиона UFC, но перед взвешиванием Нурмагомедову стало плохо из-за сгонки веса, и он был госпитализирован.

Ранее стало известно, что Фергюсон получил травму и поединок вновь отменен.