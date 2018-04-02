Бой Нурмагомедова и Фергюсона отменен из-за травмы американца

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэна Уайт сообщил о травме американца Тони Фергюсона и отмене поединка с россиянином Хабибом Нурмагомедовым, запланированного на 7 апреля. Об этом сообщает «Советский спорт».

По словам Уайта, Фергюсона, получившего травму колена, заменит чемпион организации в полулегком весе (до 66 кг) Макс Холлоуэй. Об этом Уайт сообщил на своей странице в инстаграме.

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Отмечается, что поединок пройдет 7 апреля на турнире UFC 223 и будет носить звание титульного.

Бой Фергюсона и Нурмагомедова отменен в четвертый раз.

Ранее Фергюсон раскритиковал Нурмагомедова за любовь к еде.