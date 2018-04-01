УЕФА вынес «Зениту» предупреждение за нарушение антидопинговых правил

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) вынес предупреждение петербургскому «Зениту» за нарушение антидопинговых правил после первого матча 1/16 финала Лиги Европы с шотландским «Селтиком».

Полузащитник Дмитрий Полоз вместо того, чтобы пройти к допинг-офицеру для прохождения тестов, ушел в раздевалку. Спустя некоторое время игрок все-таки сдал допинг-пробу.

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При этом в пресс-службе опровергли информацию о том, что Полоз намеренно проигнорировал допинг-офицера после матча.

«Да, УЕФА вынес предупреждение клубу, это стандартная процедура, когда в той или иной мере у допинг-офицера остаются замечания после игры. В данном случае футболиста не успели остановить, а Дмитрий Полоз, естественно, на эмоциях направился в раздевалку, и после того, как переступил ее порог, уже оперативно сработал медицинский штаб команды — нападающий «Зенита» не провел в раздевалке и минуты. Поэтому решение УЕФА несет только предупредительный характер», — цитирует пресс-службу ТАСС.

Первый матч 1/16 финала Лиги Европы между «Селтиком» и «Зенитом», который состоялся 15 февраля, завершился поражением команды Роберто Манчини со счетом 0:1. Полоз на футбольном поле не появился, оставшись на скамейке запасных.