УЕФА вынес «Зениту» предупреждение за нарушение антидопинговых правил

Игрок ФК «Зенит» Дмитрий Полоз, игрок ФК «Зенит» Артём Дзюба, вратарь ФК... РИА Новости

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) вынес предупреждение петербургскому «Зениту» за нарушение антидопинговых правил после первого матча 1/16 финала Лиги Европы с шотландским «Селтиком».

Полузащитник Дмитрий Полоз вместо того, чтобы пройти к допинг-офицеру для прохождения тестов, ушел в раздевалку. Спустя некоторое время игрок все-таки сдал допинг-пробу.

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При этом в пресс-службе опровергли информацию о том, что Полоз намеренно проигнорировал допинг-офицера после матча.

«Да, УЕФА вынес предупреждение клубу, это стандартная процедура, когда в той или иной мере у допинг-офицера остаются замечания после игры. В данном случае футболиста не успели остановить, а Дмитрий Полоз, естественно, на эмоциях направился в раздевалку, и после того, как переступил ее порог, уже оперативно сработал медицинский штаб команды — нападающий «Зенита» не провел в раздевалке и минуты. Поэтому решение УЕФА несет только предупредительный характер», — цитирует пресс-службу ТАСС.

Первый матч 1/16 финала Лиги Европы между «Селтиком» и «Зенитом», который состоялся 15 февраля, завершился поражением команды Роберто Манчини со счетом 0:1. Полоз на футбольном поле не появился, оставшись на скамейке запасных.