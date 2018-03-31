Президент МОК и Ким Чен Ын встретились «в теплой и дружественной атмосфере»

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын и президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах провели встретились в Пхеньяне, сообщает ТАСС.

Отмечается, что встреча прошла «в теплой и дружественной атмосфере». Стороны обсудили участие спортсменов КНДР в Олимпийских играх и дальнейшее сотрудничество северокорейского олимпийского комитета и МОК.

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Как говорится в сообщении, глава МОК заявил, что прибыл в Пхеньян, чтобы выразить сердечную благодарность Ким Чен Ыну за его вклад в успешное проведение Олимпиады-2018.

Северокорейский лидер, в свою очередь, пригласил Баха посещать КНДР «в качестве друга».

Ранее сообщалось, что глава МОК встретился с министром спорта КНДР.