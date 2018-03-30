Экс-игрок «Амкара» назвал главного тренера сборной России «маленьким Наполеоном»

Бывший защитник «Амкара» Алексей Попов раскритиковал работу Станислава Черчесова на посту главного тренера сборной России по футболу. По его мнению, специалист совершает ошибку, не вызывая в национальную команду капитана московского «Локомотива» Игоря Денисова.

«Вот почему он не берет в сборную Денисова? Потому что он послал его? А если что-то другое, то расскажи стране, почему не берешь. Может, люди тебя и поймут. Комплекс в нем: Черчесов — маленький Наполеон. К сожалению, таких людей много, но верю, что большинство — порядочные», — цитирует Попова «Чемпионат.com».

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Он также заявил, что российская сборная не должна выбирать для контрольных спаррингов команды, которые находятся на самом высоком уровне. Кроме того, Попов заявил, что «никогда не верил в Черчесова».

Ранее главный тренер сборной России прокомментировал невызов Денисова в состав национальной команды.