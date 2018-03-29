Лукашенко посоветовал белорусским атлетам принимать в качестве допинга сало

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с олимпийскими и паралимпийскими чемпионами страны рассказал, что является лучшим допингом. Слова политика приводит БЕЛТА.

«Сало вам надо держать на этапах Кубка мира в холодильнике, нормальный кусок сала, чтобы вы могли после старта, забега, тяжелой тренировки кусок сала и черного белорусского хлеба съесть, а не пончики и мороженое.

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Нормальное питание для спортсменов — это вопрос номер один», — отметил глава государства добавив, что «сало — это самый лучший белорусский допинг».

Ранее сообщалось, что экс-глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков скрывал пробы армянских атлетов и помогал им завоевывать медали.