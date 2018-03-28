«Лада» и «Югра» исключены из КХЛ

Руководство Континентальной хоккейной лиги приняло решение исключить тольяттинскую «Ладу» и ханты-мансийскую «Югру» из числа участников чемпионата. Об этом сообщает ТАСС.

В следующем розыгрыше будут участвовать 25 команд.

КХЛ перед началом сезона разработала специальный рейтинг, в котором учитываются спортивные и экономические показатели клубов. Согласно ему, худшие клубы должны покинуть лигу.

Ранее сообщалось, что Матч звезд КХЛ 2019 года пройдет в Казани.