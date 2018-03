Панарин повторил достижение Овечкина и Малкина

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин набрал больше 70 очков в третьем сезоне Национальной хоккейной лиги подряд, сообщает «Советский спорт».

На счету Панарина два очка (шайба+передача) в победном матче с «Эдмонтон Ойлерз». Таким образом он набрал 71 очко в 77 матчах нынешнего сезона.

Форвард «Коламбуса» стал пятым россиянином, кто смог набрать 70+ очков в трех сезонах кряду. Ранее Панарин набирал 77 и 74 очка, выступая за «Чикаго Блэкхоукс».

Такое достижение покорялось Александру Овечкину, Евгению Малкину, Сергею Федорову и Сергею Макарову.

Ранее сообщалось, что «Коламбус» обыграл «Эдмонтон». отыгравшись с 0:3.

Artemi Panarin's 1st of 2 points vs EDM Tuesday put him, as this list shows, into some rare company among Russian-born players in their first 3 NHL seasons pic.twitter.com/1tXmIasA26