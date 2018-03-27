В Австралии прокомментировали возможный отказ сборной от участия в ЧМ-2018

Официальный представитель Футбольной федерации Австралии (FFA) заявил о том, что сборная страны сохраняет намерение принять участие в чемпионате мира — 2018, сообщает ТАСС.

«На данный момент все команды, прошедшие квалификационный отбор, включая сборную Англии, собираются принять участие в этих соревнованиях ФИФА, и мы сохраняем такое намерение.

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Мы запросили разъяснений высказываний министра иностранных дел по поводу чемпионата мира», — отметил представитель FFA, фамилия которого не называется, добавив, что федерация «с уважением относится к тому, что на правительстве страны лежит ответственность за принятие решений в сфере дипломатических и международных отношений».

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп заявила о намерении отказаться от поездки в Россию на чемпионат мира.