Товарищеский матч между сборными России и Франции начнется с минуты молчания

Контрольный матч между сборными России и Франции начнется с минуты молчания в память о погибших в Кемерове, а российские футболисты выйдут на игру в траурных повязках. Об сообщает ТАСС.

«Матч начнется с минуты молчания в память о жертвах пожара в Кемерове. Российские футболисты сыграют в траурных повязках», — сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза (РФС).

Ранее сообщалось, что все матчи 24-го тура Российской футбольной премьер-лиги также начнутся с минуты молчания.