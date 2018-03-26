Шипулин выразил соболезнования семьям погибших при пожаре в Кемерово

Российский биатлонист Антон Шипулин выразил соболезнования семьям погибшим при пожаре в торговом центре в Кемерово. Об этом спортсмен написал на своей странице в инстаграме.

«Утром я узнал о страшной трагедии, которая произошла в Кемерово. В такие минуты все остальное отходит на второй план. Страшно, когда гибнут люди. Еще страшнее, когда это происходит с детьми. Такой ужас просто не укладывается в голове.

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Сейчас все мои мысли и мысли нашей семьи вместе с семьями и близкими погибших при пожаре. Примите наши искренние и глубокие соболезнования. Дай вам Бог сил!» — написал Шипулин.

Ранее сообщалось, что число погибших при пожаре в ТЦ в Кемерово выросло до 53.