Тихонов поддержал Драчева на выборах главы СБР и рассказал анекдот
Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов будет поддерживать кандидатуру Владимира Драчева на выборах нового президента Союза биатлонистов России (СБР). Слова Тихонова приводит ТАСС.
«Другие кандидаты? Еще рано. Один человек заявился — Драчев, я его буду поддерживать.
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А вообще сегодняшняя ситуация мне напоминает старый анекдот. Паровоз шел-шел по тайге и встал. Стали бросать в топку уголь, но тот не двигается с места и все. Позвали старика, спрашивают: «Дед, объясни, в чем причина?». А он и отвечает: «Так вы весь пар в гудок выпустили», — отметил Тихонов.
Ранее сообщалось, что действующий глава СБР Александр Кравцов не будет переизбираться на новый срок.