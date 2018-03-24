Коутиньо назвал сложным матч со сборной России

Полузащитник каталонской «Барселоны» и сборной Бразилии Филиппе Коутиньо в эксклюзивном интервью «Газете.Ru» рассказал, что изменилось в игре команды во втором тайме, что позволило забить россиянам три безответных мяча.

«Матч со сборной России получился на самом деле очень сложным. В первом тайме нам было трудно проходить защиту вашей команды, и во втором пришлось немного поменять некоторые позиции и наше расположение на поле», — сказал Коутиньо.

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Он отметил, что это позволило его команде улучить игру.

«Особенно в атаке, и мы явно прибавили в движении. Все это в совокупности и принесло нам заслуженную победу», — добавил Коутиньо.

Ранее ФИФА оценила уровень организации на матче сборных России и Бразилии.