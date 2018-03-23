Порядок на матче России и Бразилии обеспечат около 2 тыс полицейских

Порядок на контрольном матче между сборными России и Бразилии будут обеспечивать около 2 тысяч сотрудников полиции. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве, слова которой приводит ТАСС.

В пресс-службе отметили, что болельщики могут приехать на матч со станций метро «Спортивная», «Воробьевы горы» и «Фрунзенская», а также со станции «Лужники» Московского центрального кольца.

Реклама

Проезд автотранспорта на территорию стадиона будет осуществляться через въездные группы 1-5 на Новодевичьей набережной, улице Лужники, на въезде на Аллею Славы, под эстакадой Комсомольского проспекта и на Лужнецкой набережной у СК «Дружба».

Пропуск зрителей на арену начнется с 16:00 мск.

Матч между Россией и Бразилией пройдет 23 марта на стадионе «Лужники». Начало встречи в 19:00 (мск).

«Газета.Ru» проведет текстовую трансляцию поединка.