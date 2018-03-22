Футболисты сборной России сдали допинг-тесты
Все игроки сборной России по футболу сдали допинг-тесты, сообщает «Советский спорт».
«Внесоревновательный допинг-контроль сборной России по линии ФИФА окончен. Все 28 футболистов сдали пробы в течение двух часов. Все прошло в штатном режиме», — говорится в сообщении на официальной странице сборной в твиттере.
Ранее допинг-офицеры Международной федерации футбола (ФИФА) посетили базу сборной России по футболу.
Внесоревновательный допинг-контроль сборной России по линии ФИФА окончен.— Сборная России (@TeamRussia) 22 марта 2018 г.
Все 28 футболистов сдали пробы в течение 2 часов.
Все прошло в штатном режиме.