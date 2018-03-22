Марадона назвал фаворитов чемпионата мира

Бывший футболист сборной Аргентины Диего Марадона заявил, что команда Франции не является фаворитом чемпионата мира 2018 года, который пройдет в России, сообщает ТАСС.

«У Франции хорошая команда, там есть отличные игроки, такие как Поль Погба, но она не фаворит. Франция была бы лучше, если бы вернулся Франк Рибери», — цитирует Марадону RMC.

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«Лично я считаю фаворитами Германию и Испанию», — добавил Марадона.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.