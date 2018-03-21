Неймар предложил президенту «ПСЖ» кандидата на пост тренера клуба
Нападающий «Пари Сен-Жермен» рассказал президенту клуба Нассеру Аль-Хелаифи о том, кто должен стать новым главным тренером команды, сообщает RT.
По информации AS, бразильский футболист предложил на должность наставника парижского клуба бывшего главного тренера «Барселоны» Луиса Энрике.
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Отмечается, что Неймар также высказал недовольство стилем работы главного тренера лондонского «Челси» Антонио Конте.
Ранее в Англии сообщили о скором уходе Конте из «Челси».