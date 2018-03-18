Российские конькобежки победили в зачете Кубка мира в командном спринте
Женская сборная России по конькобежному спорту выиграла зачет Кубка мира в командном спринте, сообщает ТАСС.
На последнем этапе в Минске россиянки заняли первое место, преодолев дистанцию за одну минуту 28,24 секунды. Вторыми стали голландки (1.28,57), третьими — норвежки (1.28,65).
В зачете Кубка мира российские конькобежки набрали 350 очков, второе место заняли представительницы Норвегии (344), третьими стали голландки (230).