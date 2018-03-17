Касаткина обыграла Винус Уильямс и вышла в финал турнира в Индиан-Уэллсе
Россиянка Дарья Касаткина вышла в финал теннисного турнира в Индиан-Уэллсе, сообщает ТАСС.
В полуфинальной встрече Касаткина обыграла американку Винус Уильямс со счетом 4:6, 6:4, 7:5. Теннисистки провели на корте два часа 48 минут.
В финале турнира российская теннисистка сыграет с победительницей пары Симона Халеп (Румыния) — Наоми Осака (Япония).
Теннис. Индиан-Уэллс — 2018. Женщины. 1/2 финала
Дарья Касаткина (Россия) — Винус Уильямс (США) — 4:6, 6:4, 7:5