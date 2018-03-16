Биатлонист Слепов стал победителем в спринте на этапе Кубка IBU

Российский биатлонист Алексей Слепов занял первое место в спринтерской гонке на этапе Кубка IBU, сообщает ТАСС.

Россиянин прошел 10 км за 24 минуты 34,7 секунды, не допустив ни одного промаха. Вторым стал его соотечественник Александр Логинов (отставание 6,5 секунды, один промах), третье место занял норвежец Ветле Шостад Кристиансен (+53,8; 0).

Реклама

Ранее две российские биатлонистки вошли в тройку призеров в спринте на этапе Кубка IBU.

Биатлон. Кубок IBU. Мужчины. Спринт

1. Алексей Слепов (Россия) — 24.34,7 (0).

2. Александр Логинов (Россия) — +6,5 (1).

3. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) — +53,8 (0)...