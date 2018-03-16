Макарова и Веснина вышли в финал теннисного турнира в Индиан-Уэллсе
Российские теннисистки Екатерина Макарова и Елена Веснина вышли в финал турнира в американском Индиан-Уэллсе в парном разряде, сообщает ТАСС.
В полуфинальной встрече они в двух сетах обыграли венгерку Тимю Бабош и француженку Кристину Младенович со счтом 6:4, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 8 минут.
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В финале россиянки сыграют Се Шувэй из Китайского Тайбэя и чешкой Барборой Стрыцовой.
Теннис. Индиан-Уэллс. Парный разряд. Женщины. Полуфинал
Екатерина Макарова/Елена Веснина (Россия) — Тимя Бабош (Венгрия)/Кристина Младенович (Франция) — 6:4, 6:2