Макарова и Веснина вышли в финал теннисного турнира в Индиан-Уэллсе

Российские теннисистки Екатерина Макарова и Елена Веснина вышли в финал турнира в американском Индиан-Уэллсе в парном разряде, сообщает ТАСС.

В полуфинальной встрече они в двух сетах обыграли венгерку Тимю Бабош и француженку Кристину Младенович со счтом 6:4, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 8 минут.

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В финале россиянки сыграют Се Шувэй из Китайского Тайбэя и чешкой Барборой Стрыцовой.

Теннис. Индиан-Уэллс. Парный разряд. Женщины. Полуфинал

Екатерина Макарова/Елена Веснина (Россия) — Тимя Бабош (Венгрия)/Кристина Младенович (Франция) — 6:4, 6:2