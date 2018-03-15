Ковальчук продаст подаренную ему иномарку ради благотворительности

Нападающий СКА и сборной России по хоккею принял решение продать автомобиль BMW X5, который ему подарили за завоевание золотой медали на Олимпийских играх 2018 года, сообщает ТАСС.

«Отдам машину в хорошие руки. Цена — 7,1 млн рублей. Все деньги отправим на доброе дело», — написал хоккеист в своем инстаграме.

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В составе сборной России он стал олимпийским чемпионов Пхенчхана, обыграв в финальном матче национальную команду Германии со счетом 4:3.

Ранее сообщалось, что российский фристайлист Илья Буров принял решение продать автомобиль BMW X4, который был подарен ему за бронзовую медаль Игр-2018.