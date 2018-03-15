Сборная России по футболу опустилась на две позиции в обновленном рейтинге ФИФА

Сборная России в обновленном рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) опустилась с 61-го на 63-е место, сообщает ТАСС.

В активе российской национальной команды 531 очко. В 2018 году сборная России не сыграла ни одного матча.

Сборная Польши поднялась на одну позицию и делит шестое место с командой Испании (обе — по 1228 очков).

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Рейтинг ФИФА. Версия от 15 марта 2018 года:

1. Германия — 1609

2. Бразилия — 1489

3. Португалия — 1360

4. Аргентина — 1359

5. Бельгия — 1337

6. Польша — 1228

6. Испания 1228

8. Швейцария — 1197

9. Франция — 1185

10. Чили — 1161...

63. Россия — 531