Фанаты «Лацио» хотят привлечь к суду арбитра матча с «Торино»

Фанаты римского «Лацио» планируют привлечь к суду арбитра Пьеро Джакомелли и его помощника Марко Ди Белло, отвечающего за систему видеоповторов на матче с «Торино», сообщает Сalciomercato.com.

Претензии болельщиков связаны с удалением нападающего «Лацио» Чиро Иммобиле во время поединка с туринской командой, который завершился поражением римлян со счетом 1:3.

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Болельщики команды обратились к мировому судье для получения компенсации за действия арбитров. Слушания по данному обращению фанатов римского клуба состоятся 25 июня.

Ранее сообщалось, что Нани подрался в самолете с фанатами «Лацио».