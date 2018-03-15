Игрок «Шахтера» извинился перед болбоем за инцидент в матче с «Ромой»

Нападающий донецкого «Шахтера» Факундо Феррейра извинился перед болбоем за инцидент в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ромы», сообщает «Советский спорт».

Футболист выразил надежду, что болбой не пострадал, и отметил, что в его эмоциональном поступке не было злых намерений.

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Также Феррейра извинился перед семьей пострадавшего и итальянским клубов.

Ранее сообщалось, что Феррейра толкнул болбоя за медлительность.