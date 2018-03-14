Более 350 тысяч билетов на ЧМ-2018 продано за первые сутки второго периода второго этапа продаж

Более 350 тысяч билетов на матч чемпионата мира по футболу, который пройдет в 2018 году в России, реализовано за первые сутки второго периода второго этапа продаж, сообщает ТАСС,

По информации пресс-службы Международной федерации футбола (ФИФА), всего продано 356 700 билетов.

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За первые сутки второго периода второго этапа большая часть билетов была приобретена гражданам России — 197 036. После них по данному показателю идут болельщики из США (14 845), Аргентины (14 564), Колумбии (13 994), Мексики (13 505), Бразилии (9 691), Перу (9 493), Австралии (5 500), Германии (5 476), Китая (5 459) и Индии (4 166).

Второй период второго этапа продаж стартовал 13 марта и продлится до 3 апреля.

Ранее заместитель председателя правительства России по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко рассказал о ходе продаж билетов на матчи чемпионата мира 2018 года. По его словам, почти половина всех билетов реализована среди иностранных болельщиков.