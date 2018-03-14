Церемония открытия «Екатеринбург-Арены» пройдет перед матчем «Урала» и «Спартака»

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов рассказал, что церемония открытия «Екатеринбург-Арены» после реконструкции к чемпионату мира состоится 15 апреля перед началом матча 26 тура между местной командой и московским «Спартаком». Слова президента приводит ТАСС.

Помимо встречи с красно-белыми, арена примет еще два тестовых матча к ЧМ-2018. В 24-м туре «Урал» 1 апреля встретится с «Рубином», а 6 мая в рамках 29-го тура сыграет с «Амкаром».

Реклама

«1 апреля — это все-таки тестовый матч, будет проверено, как все пройдет, как сработают системы. 15 апреля будет официальное открытие перед матчем со «Спартаком».

Стадион комфортный, крыша закрывает полностью стадион. Ждем всех», — отметил Иванов.

В пресс-службе «Урала» уточнили, что в рамках церемонии состоится шоу-программа, в которой примут участие представители оргкомитета «Россия-2018», клуба и областного министерства спорта. Возможно возможно появление известных личностей.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля. «Екатеринбург-Арена» примет четыре матча: 15 июня Египет сыграет с Уругваем, 21 июня встретятся сборные Франции и Перу, матч Японии и Сенегала пройдет 24 июня, а 27 июня сыграют Мексика и Швеция.