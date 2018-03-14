Касаткина в четвертьфинале турнира в США встретится с Кербер
Немецкая теннисистка Анжелика Кербер вышла в четвертьфинал турнира WTA в американском Индиан-Уэллсе и встретится с россиянкой Дарьей Касаткиной, сообщает «Советский спорт».
В матче четвертого круга Кербер в двух сетах обыграла француженку Каролин Гарсия со счетом 6:1, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 4 минуты.
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Встреча Касаткиной и Кербер состоится 16 марта.
Теннис. Индиан-Уэллс. Женщины. 4-й круг
Каролин Гарсия (Франция) — Анжелика Кербер (Германия) — 1:6, 1:6
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