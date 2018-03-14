Российский тренер Слуцкий объяснил решение возглавить голландский клуб

Российский тренер Леонид Слуцкий рассказал о том, почему он решил возглавить голландский клуб «Витесс», сообщает «Советский спорт».

«После того как стало известно, что нынешний тренер «Витесса» не продлевает контракт, руководство клуба стало рассматривать кандидатуры. В итоге вышли на меня с предложением. Все это произошло относительно недавно», — цитирует Слуцкого «Спорт-экспресс».

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Специалист заявил, что решение работать заграницей он принял давно.

«Я приложил максимум усилий для того, чтобы этот сценарий реализовался. На мой взгляд, эксперимент не закончен. Все-таки в «Халл Сити» было много объективных сложностей. Поэтому приоритетным вариантом для меня оставалась работа именно в Европе. От первого опыта осталась определенная недосказанность и неясность», — добавил Слуцкий.

Ветеран «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился мнением о назначении Слуцкого главным тренером голландского «Витесса».