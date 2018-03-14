«Севилья» обыграла «Манчестер Юнайтед» и вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов
«Севилья» обыграла «Манчестер Юнайтед» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и вышла в следующий раунд, сообщает «Советский спорт».
Встреча, прошедшая в Манчестере, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей дублем отметился Виссам Бен-Йеддер. У хозяев отличился Ромелу Лукаку.
Реклама
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Первая игра между командами завершился нулевой ничьей.
Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч
«Манчестер Юнайтед» (Англия, Манчестер) — «Севилья» (Испания, Севилья) — 1:2
Голы: 0:1 — Бен-Йеддер, 74; 0:2 — Бен-Йеддер, 78; 1:2 — Лукаку, 84