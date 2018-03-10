В Госдуме отреагировали на призывы в Британии к бойкоту

Вице-спикер Госдумы и член исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС) Игорь Лебедев поделился мнением о возможном отказе политиков некоторых стран посетить Россию на чемпионате мира по футболу 2018 года.

«Я думаю, никакого бойкота не будет. Все это бряцание оружием и запугивание словами. Футболисты на чемпионат мира приедут все равно, потому что бойкотирование официального международного соревнования влечет за собой определенные санкции. Захотели чиновники бойкотировать? Значит, будет у нас чуть меньше туристов. Команды приедут все равно, и праздник футбола будет все равно. Все это большая политика, которая к спорту отношения не имеет», — цитирует Лебедева RT.

Ранее издание The Times рассказало о том, что Великобритания уговаривает союзников отказаться от посещения России после сообщений о нападении на экс-полковника запаса ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб.