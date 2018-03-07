Игрок «Лестера» Марез в соцсети объявил о завершении карьеры

Полузащитник «Лестера» Рияд Марез на странице в фейсбуке объявил о завершении футбольной карьеры.

«После консультаций с несколькими врачами, я решил держаться подальше от футбола. Так как моя карьера футболиста подходит к концу, я хотел бы сказать несколько слов.

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Я хочу поблагодарить всех за доброту и поддержку, которую мне оказали в этом невероятном городе, вы всегда будите в моем сердце», – написал Марез в фейсбуке.

Пользователи соцсети в комментариях под записью отмечают, что аккаунт футболиста могли взломать.

В составе «Лестера» Марез провел 128 матчей в чемпионате Англии, завил 30 мячей. В сезоне-2015/16 вместе с командой он стал чемпионом АПЛ.