Легкоатлеты страдают от холода в номерах отеля на чемпионате мира

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене рассказала об условиях проживания в отеле на зимнем чемпионате мира по легкой атлетике в Бирмингеме.

«Британия оказалась не готова к таким морозам, в комнатах, где живут спортсмены, очень холодно. Я сплю в лосинах, кофте и носках, под двумя одеялами, на завтрак и обед приходится ходить в куртке, потому что и там очень холодно. Все это время мы очень боялись, что я заболею», — цитирует Ласицкене ТАСС.

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«Не знаю, виноваты ли организаторы, что нам приходится жить в таких нелегких условиях. Британцы сами мерзнут сейчас», — сказала спортсменка.

Также Ласицкене отметила проблемы с питанием в ресторане отеля.

«Нас бы за такую работу иностранцы критиковали очень жестко», — добавила легкоатлетка.

Ранее Ласицкене поделилась эмоциями от гимна Международной ассоциации легкоатлетических федераций, который играл на церемонии награждения.